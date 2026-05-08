元欅坂４６・平手友梨奈が、ドレスアップした姿を披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、新曲「ＫｉｌｌｏｒＫｉｓｓ」のミュージックビデオのオフショットを投稿。「ｐｈｏｔｏｂｙＫｅｉｔａＮｏｍｏｔｏ」とカメラマンも紹介した。オシャレなレストランのような場所で撮影。腕の部分が透け感のあるブラックドレスを着こなし、頬づえをつく。クールな表情をカメラに向けた。フォロワーは「ひぇえ