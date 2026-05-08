◆米大リーグレッドソックス４―８レイズ（７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠地のレイズ戦に、「５番・ＤＨ」で２試合連続先発出場したが３打数無安打１四球で、出場４試合ぶりのノーヒットとなった。連続試合出塁は７に伸びた。打率は２割９分５厘。前日タイガース相手に出場２試合連続マルチ安打したバットも６連勝中のレイズの投手陣をとらえら切れ