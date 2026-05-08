世界初の自動巻一体型高振動クロノグラフキャリバー、エル・プリメロから誕生し、50年以上にわたる精度の追求が行われているゼニスのクロノマスタースポーツ。今回、新作モデルとして個性あふれるツートーンカラーを起用した新作モデルが登場した。【画像】個性豊かなツートーンのゼニス「クロノマスター スポーツ」（写真5点）カラーにはステンレススチールとローズゴールドの２色が組み合わされており、本シリーズにまた新しい雰