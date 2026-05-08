今日8日は北海道から沖縄にかけて所々で雨が降っています。与那国島では今朝、激しい雨を観測しました。午後は関東でも大気の状態が非常に不安定になり、落雷や急な強い雨などに注意が必要です。北日本や北陸は明日9日昼ごろにかけて強い雨や雷雨のおそれがあります。所々で雨沖縄では激しい雨を観測今日8日は、沖縄は前線や湿った空気の影響で雨が降り、与那国島では午前6時53分までの1時間に、41.0ミリの激しい雨が降りました