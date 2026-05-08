甘粛省隴南市両当県にある独居高齢者や出稼ぎ労働者向けの共有食堂で食事を受け取る男性。（１月１７日撮影、隴南＝新華社記者／郎兵兵）【新華社北京5月8日】中国国家統計局がこのほど発表した2025年の出稼ぎ労働者モニタリング調査報告によると、出稼ぎ労働者の平均月収は前年比114元（1元＝約23円）増の5075元となり、伸び率は2.3％だった。25年末時点の出稼ぎ労働者数は142万人（0.5％）増の3億115万人。うち3次産業に従事