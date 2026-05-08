ドラムボーカリストで俳優としても活動するシシド・カフカと、CHAGE and ASKAのChageによるコラボレーションユニット「シシド・チャゲ」が始動することが発表された。6月に楽曲「Magic Knight（魔法夜曲）」を配信リリースし、7月18日にはシシド主催ライブでの共演も決定している。【画像】オフィスに響く圧倒的な歌声…名曲の数々を“生歌”で熱唱するASKA「Magic Knight（魔法夜曲）」は、Chageが書き下ろした楽曲で、作詞に