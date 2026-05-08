俳優の羽田美智子（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。「顔が似てる」と言われる、“大の仲良し”俳優との2ショット写真を披露した。【写真】「本当に似てる」「笑顔がすごく素敵」“顔が似てる”と言われる俳優・原沙知絵との2ショット披露の羽田美智子羽田の肩を抱いて笑顔を見せているのは、俳優の原沙知絵（48）。2人はドラマ『特捜9』で長らく共演し、親交を深めた。先日は羽田のYouTubeチャンネルに原が出演し、