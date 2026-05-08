与野党は8日の参院議院運営委員会理事会で、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を13日の参院本会議で審議入りする日程で合意した。高市早苗首相が出席し、趣旨説明と各党による質疑を行う。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める制度の新設が柱。法案は4月28日に衆院を通過した。