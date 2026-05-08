実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が8日、都内で行われたアサヒ飲料『green cola』市場導入戦略説明会に登壇。『green cola』の特長の1つであるNOシュガー、NOカロリーにちなみ、「NOと言いたいこと」を明かした。【写真】デニムパンツのカジュアルな服装で登場した岸谷蘭丸グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、「＃NO現状維持」と記入したフリップを披露。「今のまま満足しちゃいけないなと、これは自分への戒