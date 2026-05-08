福山里帆さん＝4月21日、金沢市富山県黒部市の自宅で高校生だった長女福山里帆さん（26）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親の大門広治被告（54）を懲役8年とした名古屋高裁金沢支部判決が8日、確定した。被告側が期限の7日までに上告しなかった。福山さんは2024年に実名で被害を公表して以降、性被害の撲滅を訴えてきた。福山さんは代理人弁護士を通じ「大きな安堵を感じている。判決後、過去に縛られるだけでな