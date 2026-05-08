フィギュアスケートメダリストの坂本花織が8日、所属するシスメックスの公式SNSで現役引退会見に先立ち直筆メッセージを公開した。【画像】坂本花織の直筆メッセージ「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました」と感謝。そして「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました」とし「引退会見では、これまでの思い出を