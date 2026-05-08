イランとの戦闘を巡り、アメリカメディアは 6日、「覚書を交わすことで合意に近づいている」と報じました。トランプ大統領も合意の可能性を強調しています。背景には、両国がかなり追い込まれている事情があるとみられます。本当に協議は進むのでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「本当に“海峡開放”なるか？」をテーマに解説します。■「合意すれば軍事作戦は終了」小林史・日本テレビ解説委員「イランとの戦闘終結