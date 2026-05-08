物価の上昇を反映した3月の実質賃金は3カ月連続でプラスとなりました。全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象にした「毎月勤労統計調査」（速報値）によりますと、働く人1人あたりの「現金給与総額（名目賃金）」は31万7254円で、前の年の同じ月から2.7％増え、51カ月連続の上昇となりました。また、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月から1％増加して、3カ月連続でプラスとなり、賃上げが物価上昇を超える状