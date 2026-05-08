高市首相は今月後半に韓国を訪問し、李在明大統領と会談する検討に入りました。複数の政府関係者によりますと、高市首相は今月後半に、李在明大統領の出身地である韓国・安東で首脳会談を行う検討に入りました。両首脳がお互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環です。日本側は国会日程などを見極めて今後、最終判断する考えですが、実現すれば去年10月の韓国での初会談、今年1月に行われた高市首相の地元・奈良での会談に続