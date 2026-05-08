ズタボロになった「ポケットモンスター」の人気キャラ「リザードン」のぬいぐるみを、母親が修復した記録がSNSのThreads（スレッズ）で話題になっています。ぬいぐるみを抱えて泣き崩れる娘を不憫に思って修復に挑み、SNSユーザーの協力と応援を得て見事にやり遂げた母に称賛の声が集まりました。【写真】復活したリザードン。今にも炎を噴き出しそう投稿したのは、3姉妹の母であるAKINAさん（@ki_chanmama）。その日、AKINAさんが