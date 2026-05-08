「自分に似合う前髪なんてない」そう諦めていた女性が、銀座の美容室で魔法のような変身を遂げました。フランスからわざわざ来店した日本人の彼女が手に入れたのは、表情をぱっと華やがせる繊細な前髪と顔まわりのレイヤー。そんなヘアスタイルのビフォーアフターが美容師のInstagramに投稿されると1000件を超えるいいねが寄せられ、「素敵すぎる！」「別人級ですね」といった声が集まりました。【アフター写真】フランスから銀座