高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を5月13日に配信リリース。また、同曲が『エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン』のタイアップ楽曲に起用される。 （関連：高嶺のなでしこが刻んだ“誇り高きアイドル” としての矜持新章へと向かうデビュー3周年記念ライブを観て） 本情報は、5月6日に東京国際フォーラム ホールAにて行われた『高嶺のなでしこ Live Tour - Bo