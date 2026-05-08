瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がっています。昼過ぎも曇りですが、夕方からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で24度でしょう。7日よりも3度前後気温が低くなります。 9日は全域で日差しがよく届く見通しです。乾いた空気に覆われて湿度が低くなるため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で10度、津山で8度、高松