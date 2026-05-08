自然災害が多い日本。皆さんは、自然災害のような“もしも”に対する備えはおこなっていますか？『もしものとき用の備蓄、みなさんはしていますか？』自然災害だけでなく、数年前に世界中に蔓延した大規模感染症のときにも、思うように買い物へいけず困ったなんて経験もあるかもしれませんね。通常の感染症や突然のケガや病気から自宅療養を余儀なくされるケースも珍しくありません。だからこそやっておきたい“備蓄”。今回はこの