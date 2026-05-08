TWICEのMOMO（モモ）が、5月7日（木）に自身のInstagramでストーリーズを更新。シンガーソングライターのあいみょんと撮影されたプリクラを公開した。【写真】「ほんまにだれ」モモ＆あいみょんのプリクラ■デカ目効果すごっ4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）でワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を開催するため日本を訪れたTWICE。今回モモは、あい