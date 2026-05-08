「あの8秒が、日本代表を狂わせていた――。」WBCベスト8敗退。その裏で、選手たちは相手投手だけではなく、“見えない敵”とも戦っていた。ピッチクロック、30秒ルール、削られるルーティン、奪われる思考時間――。今回コーチとして代表に帯同した松田宣浩が明かしたのは、メジャー組と国内組の間に生まれていた決定的な差だった。「NPBのままでは世界一は獲れない」。日本野球に突