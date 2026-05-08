政府が推進し、ついに法案が成立した高額療養費の自己負担上限額引き上げ。その背景には「異次元の少子化対策」こと「こども未来戦略」の財源確保という隠れた意図があったとされる。そこから透けてみえるのは、制度利用者の命を軽視する政府の信じられない対応だ。 【図】凍結された2024年案と2025年末案の比較 書籍『高額療養費制度ひろがる日本の〈健康格差〉』より一部を抜粋・再構成し、いかにして政府側の思惑が