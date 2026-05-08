今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『オベリスクの巨神兵がつくった麦茶『OBECHA』』というあまくだりさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）飲み物としての麦茶の優秀さを再認識するぜ『遊☆戯☆王』に登場する三幻神の1体、オベリスクの巨神兵に扮した投稿者のあまくだりさんが麦茶作りに挑戦します。あまくだりさんはカードショップの経営者でもあり、遊戯王を中心としたカードゲームに関する動画