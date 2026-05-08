ダンロップから、限定ウェッジのアナウンス。「ロジャー・クリーブランド氏が生んだ『588 Tour Action』が、最新テクノロジーをまとって限定復刻！【国内限定58セット（直営店・ECサイト）】となります」と、同社広報。【画像】この顔つきが1988年から続くティアドロップ型のツアーウェッジの原型1988年発売の『TA588』は、現代ツアーウェッジの源流とも呼べる、ティアドロップ型の名器。1979年創業のクリーブランドゴルフは、クリ