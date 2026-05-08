＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 初日◇7日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドは終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマークした日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）が、8アンダーで単独首位発進を決めた。7アンダー・2位タイにアレクサン