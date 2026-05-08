＜みずほアメリカズ・オープン初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーを主戦場にして4年目の勝みなみが、ツアーでは自身初となるホールインワンを達成した。日本ツアーでは2019年の「伊藤園レディス」3日目以来となる。【写真】畑岡奈紗はホールインワンで高級車ゲット！後半7番パー3（163ヤード）。ティショットはピン手前約15メートルに着弾すると、そのまま勢いよく転がっ