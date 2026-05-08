アメリカのトランプ大統領は、来週予定されている中国の習近平国家主席との首脳会談について、延期せずに実施する意向を示しました。トランプ大統領「我々は中国の習近平国家主席と会談する予定だ。とても素晴らしい会談になるだろう」アメリカのトランプ大統領は7日、来週14日と15日に中国の北京で予定されている習近平国家主席との米中首脳会談について、延期せずに実施する意向を示しました。トランプ大統領はもともと、3月31日