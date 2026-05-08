アメリカの国際貿易裁判所は、トランプ政権が全世界を対象に課した10%の関税を違法とする判決を出しました。この裁判は、大統領が深刻な国際収支の赤字に対処するため関税を発動できる「通商法122条」を根拠に、トランプ政権が2月に導入した10%関税の取り消しを求めて起こされたものです。国際貿易裁判所は7日、この法律が制定された1974年当時と現在では国際通貨制度が変わっているとして、10%関税の発動は法の趣旨に反し、大統領