野球に青春をかけ、喜び、悩んだ経験をさまざまな形で人生の糧としている人は多い。元高校球児で、大学在学中にセカンドキャリア育成のコンサルティング企業「パラダイムシフト」を立ち上げた塩崎智樹さん（２７）もそのひとりだ。味わった挫折をチャンスに変えたきっかけについて聞いた。◇◇塩崎さんの会社は、副業やフリーランスのためのスキルアップを目指す人向けに広告デザインや営業、マーケティングなどを教え