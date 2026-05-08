『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月8日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「サイリウムは、多くの自治体では可燃ごみです（不燃の地域あり）」「 再生できないので、プラスチック資源ではないですよ〜」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、イベント会場などで用いる使い捨ての光る棒『サイリウムライト』の画像を添えて「サ