ドジャース傘下３Ａのオクラホマは７日（日本時間８日）、右脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしているムーキー・ベッツ内野手が８日（同９日）のゲームで実戦復帰する予定であることを発表した。早ければ１１日のジャイアンツ戦からメジャー復帰する見通しとなっている中、注目はドジャース内野陣の再編だ。３Ａではオフに左肘手術を受けたキケ・ヘルナンデス内野手も実戦復帰を果たしており、ＩＬ６０日間の期限が明ける