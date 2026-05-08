フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴん“入浴”ショットを公開した。「どうも。健康美容好きです。酵素浴あがりに冷え性な私なのですが、最近は『体温を上げること』をすごく意識しています」と明かし、「えん発酵温熱木浴へ」と木浴したことを報告。すっぴん“入浴”ショットなどをアップし「ヒノキの香りに包まれながら自然発酵の温もりで身体の芯からぽかぽかに。