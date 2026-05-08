「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日配信のABEMA「恋愛病院」に、スタジオ「見届け人」として出演。前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）にツッコミを入れた。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。石丸氏は3日目の朝、自らの意思で朝にランニングを行った。VTRでは早朝のキッチンで、石丸氏