ＭＬＢ公式サイトは７日（日本時間８日）に右腹斜筋を痛めて離脱中のドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が近日中にメジャー復帰する可能性があると報じた。「ムーキー・ベッツがドジャースのラインナップに復帰する日が近付いている」ベッツは４月４日（同５日）の敵地ナショナルズ戦でフリーマンの二塁で一塁から生還した際に腹斜筋を痛めた。１回裏の守備から交代し、翌５日（同６日）に１０日間の負傷者リスト入り