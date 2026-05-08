【EVO Japan 2026 presented by レバテック】 会期：5月1日～5月3日（日） 会場：東京ビッグサイト 東1-3ホール EVO Japan 2026実行委員会は、5月1日から5月3日に東京ビッグサイト 東1-3ホールにて「EVO Japan 2026 presented by レバテック（以下 EVO Japan 2026）」を開催した。 本大会には、3日間で過去最多の計34,000人が来場し、国内外から多くのプレ&#