少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京系ドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第5話が、7日に放送された。SNSでは、「内容がエグくて、面白い展開になってきた」「ド変態と言われてホッとする鈴木福くんの笑みが怖すぎて」など、鬼才漫画家・押見修造原作の実写化ならではの、ややダークなコメントがあふれている。『惡の華』第5話より思春期の心の不安定さと変化を、鈴木とあのが感情剥き