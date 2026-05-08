不動産価格が高騰しています。1月1日時点の土地の価格を表す「公示地価」は、住宅地の全国平均が前年より2.1パーセント、5年連続の上昇です（2026年3月、国土交通省）。また、2025年度の新築マンション価格は首都圏の平均で約9千400万円、東京23区では1億3千800万円にのぼります（2026年4月、不動産経済研究所）。“不動産バブル”が疑われる状況です。そんななか、住宅ローンの負担を抑える「残価設定型住宅ローン」が3月に登場し