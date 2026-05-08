【モデルプレス＝2026/05/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが5月8日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。ボーカル＆ギターの大森元貴が、連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の主題歌「風と町」オファー時を振り返る場面があった。【写真】ミセス大森「あんぱん」初登場シーンの学生服姿◆Mrs. GREEN APPLE、見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」主題歌を担当女優の見上愛