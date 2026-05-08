朝につらい腰痛が発生しやすい理由とは？改善法はある！？ 腰を意識する朝はなぜ痛むのか？ ●なぜ睡眠前後で痛みを感じるのか起床後すぐの腰痛。はたまた、就寝しようとベッドに潜りこんでから寝返りなどで腰の痛みを感じる。そういった悩みを抱える方は非常に多いはず。腰痛と睡眠を繋げた研究は近年進んでおり、中でも睡眠中は普段感じていた痛みが緩和されるといった研究データが存在しています。 その反面