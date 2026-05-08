ビタミンB¹欠乏を防ぐ経口補水液の「点滴飲み」とは 経口補水液は薬の気持ちで「点滴飲み」 大量の糖分がビタミンB¹欠乏の原因に 風邪をひいたとき、熱が出ているとき、夏の暑いときはスポーツドリンクや経口補水液がよいというイメージはありませんか。 しかし、「すぐに水分補給ができる」「健康にいい」「ビタミンが摂れる」というイメージから日常的に大量に飲んでいる場合、どのような影