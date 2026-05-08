NHKマイルカップの攻略POINT 【脚質】先行馬には厳しい展開に！狙いは末脚温存の差し馬 過去10年の前半１０００Ｍ通過タイムの平均が57秒７。 まず流れが落ち着くことはなく、先行馬に厳しい展開になりやすい。 そんな中で逃げ切った16年メジャーエンブレムや、４角２番手から押し切った17年アエロリット、20年ラウダシオンのような馬もいるが、３着以内30頭のうち、４角５番手以内だった馬は10頭。 それに対して