「幻の料理人」と呼ばれる孤高の天才シェフ・味沢匠が、人々の悩みを料理で解決していく不朽の名作マンガ『ザ・シェフ』。 数あるエピソードの中でも、味沢の神業と依頼人の深い事情が交差する第3話「父と子①」は必見です。 今回は、高額な報酬と引き換えに味沢が請け負った“ある依頼”に迫ります。 法外な報酬を要求する天才シェフ・味沢匠 主人公の味沢匠は、依頼人のどんな要望にも応じて最高の料理を作