ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）の最新ツアーを収めた映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』が、本日5月8日（金）より日米同時公開。ジェームズ・キャメロンとビリー本人が共同監督を務めた本作、米Rolling Stone誌の映画評をお届けする。※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さいビリー・アイリッシュの素晴らしい新作コンサート映画『HIT ME HARD