日々刻々と変化する「各国の通貨価値」が決まるふたつの要因とは 「各国の通貨価値」はどのようにして決まるのか？ 「ドル安で円高だ」とか、「ドル高で円安だ」などと言いますが、こうした通貨の交換価値を決定づけるのは「為替レート」になります。そして、為替レートは日々刻々と変化しています。各国のこうした為替レートは、かつては固定相場制でしたが、先進国の多くは70年代を通じ変動相場制に移行し