東京時間10:24現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.83（+1.02+1.08%） 時間外取引でニューヨーク原油は堅調。ホルムズ海峡付近で米国とイランの交戦が発生し、両国の協議に不透明感が強まっていることが買い手掛かり。トランプ米大統領は合意が成立しなければイランに対しさらに強硬な措置講じると述べている。 MINKABU PRESS