東京時間10:24現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24612.00（-17.00-0.07%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4721.80（+10.90+0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は売りが優勢。米国とイランの交戦が発生し、停戦が揺らいでいることが逃避的なドル買いを強める可能性があり、金相場の重しとなっている。 MINKABU PRESS