USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.266.738.457.82 1MO8.045.796.726.64 3MO8.045.846.886.76 6MO8.236.067.157.12 9MO8.276.197.397.30 1YR8.356.417.637.45 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.7610.177.35 1MO7.198.896.61 3MO7.518.906.71 6MO7.919.296.97 9MO8.14