2026年5月7日、翻訳ツールを提供するDeepLが、従業員約250人を解雇する決定を下しました。CEOは「私のキャリアの中で最も難しい決断でした」と伝え、背景にはAIの台頭があると付け加えました。An important update on DeepL | LinkedInhttps://www.linkedin.com/pulse/important-update-deepl-jarek-kutylowski-66yxe/DeepLはディープラーニングによる翻訳機能をいち早く提供してきた企業です。ヤレク・クティロウスキーCEOによる