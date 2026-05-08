先週はプロ野球の取り決めである「野球規則」と「アグリーメント」について解説しました。競技に対するルールと、運営に関する取り決めがあるプロ野球ですが、それをグラウンドで運用するのが審判です。試合では選手と同じかそれ以上に緊張している審判たちの苦労はどこにあるのでしょうか？【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち伝説の抗議プロ野球でリクエスト制度ができるまでは、審判の判定を巡って監督が抗議し