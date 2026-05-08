ワイドショーは衰退期フジテレビ「サン！シャイン」（平日午前8時14分）が3月末に終わった。日本テレビ系「ミヤネ屋」（平日午後1時55分）も9月末で終了する。60年以上の歴史があるワイドショーは減る一方。風前の灯火だ。なぜなのか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「モーニングショー」に“変化”をもたらした「超人気番組」とは？ワイドショー第1号はNET（現テレビ朝日）の「モーニングシ